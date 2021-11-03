РИАМО - 3 ноя. В 65% оценивается строительная готовность станции Большого кольца метро «Текстильщики». Уже смонтировано 70% вентиляционных систем, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время на станционном комплексе «Текстильщики» ведутся отделочные работы: на 40% выполнена укладка гранита на платформенной части и в зоне кассового зала первого вестибюля, ведутся подготовка и устройство подсистем для отделки стен платформенной части мрамором», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что уже смонтировали около 70% вентиляционных систем. Устанавливают магистральные и противопожарные системы. Смонтировали установки тоннельной вентиляции.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик возведения новых веток и станций подземки) Юрий Кравцов отметил, что 37% кабельно-проводниковой продукции уложили на перегоне от станции «Нижегородская» до «Печатников», между которыми находится станционный комплекс «Текстильщики». Кроме того, на 70% смонтировали тоннельный противопожарный водопровод.

Строящаяся станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии подземки находится на глубине 22 м. У нее будет 2 вестибюля, через которые можно будет выйти на Шоссейную и Люблинскую улицы. Кроме того, можно будет пересесть на действующую станцию «Текстильщики» «фиолетовой» линии метро. Запланированная пропускная способность составит 23 тыс. пассажиров в час.

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