РИАМО - 3 ноя. Новый эндокринолог Наталия Арапова приступила к работе в поликлиническом отделении №9 Люберецкой областной больницы, сообщили в медицинском учреждении.

«Вопрос привлечения на работу новых специалистов – всегда один из самых актуальных в таком большом медицинском учреждении, как Люберецкая областная больница. Врач-эндокринолог Наталия Игоревна Арапова не так давно начала работать в поликлиническом отделении №9», - сообщили в медучреждении.

Молодой врач в 2018 году окончила Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, а в 2020 году – ординатуру этого же вуза.

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