РИАМО - 3 ноя. Жители городского округа Люберцы должны следить за сроком службы газового оборудования и не использовать приборы с истекшим сроком эксплуатации, сообщили в пресс-службе Мособлгаза.

«Срок службы газовых приборов указан в паспорте завода-изготовителя. В среднем, он составляет 14 лет для плиты и котла и 12 лет для водонагревателя. В целях безопасности во время техобслуживания мастер вправе отключить изношенные газовые приборы», - сказали в пресс-службе.

В Мособлгазе напомнили, что для ветеранов ВОВ действует акция по бесплатному техобслуживанию и замене устаревшего газового оборудования. Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 8(800) 200-24-09.