РИАМО - 3 ноя. В Подмосковье обнародовали график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в ноябре.

Юридические консультации оказывают в приемной правительства Московской области по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В.

Приемы пройдут 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 30 ноября с 10 до 14 часов.

Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).

В связи с пандемией коронавируса прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.