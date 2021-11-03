РИАМО - 3 ноя. В городском округе Люберцы сотрудники полиции раскрыли серию краж велосипедов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» обратился местный житель с заявлением о краже велосипеда с лестничной площадки на Проспекте Победы. Сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 53-летний житель Республики Молдова. Сотрудниками полиции установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичного преступления на территории города. Общая сумма материального ущерба составила 47 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».