РИАМО - 3 ноя. Депутаты Мосгордумы приняли в целом законопроект, который вносит изменения в статью 6 закона города Москвы «О статусе депутата Московской городской думы», передает корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительной записке закон направлен на совершенствование деятельности депутатов Мосгордумы, в том числе осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе.

В частности, документ предусматривает возможность замещения должности заместителя председателя Мосгордумы как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности.

«Предлагается передать на решение депутатов вопрос о том, на профессиональной постоянной основе или без нее может работать заместитель председателя Мосгордумы», - пояснил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

После обсуждения поправок проект закона был принят в целом.

Ранее в ходе заседания депутат Андрей Медведев был избран заместителем председателя Мосгордумы.