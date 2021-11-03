РИАМО - 3 ноя. Депутаты Мосгордумы приняли в целом законопроект, который вносит изменения в статью 6 закона города Москвы «О статусе депутата Московской городской думы», передает корреспондент РИАМО.
Согласно пояснительной записке закон направлен на совершенствование деятельности депутатов Мосгордумы, в том числе осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе.
В частности, документ предусматривает возможность замещения должности заместителя председателя Мосгордумы как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности.
После обсуждения поправок проект закона был принят в целом.
Ранее в ходе заседания депутат Андрей Медведев был избран заместителем председателя Мосгордумы.
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