РИАМО - 3 ноя. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил задачу подготовить проект изменений в законы о геномной регистрации трудовых мигрантов. Решение обусловлено ростом числа преступлений мигрантов, сообщается на сайте СК РФ.

В последнее время количество противоправных деяний, в которых фигурировали приезжие, создало социальную напряженность, в стране обострилась криминогенная ситуация.

За первое полугодие 2020 года правоохранители расследовали свыше 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, в том же периоде 2021 года — почти 19 тыс. Изменяется и структура преступлений, увеличивается количество тяжких и особо тяжких.

Разрабатывать проект поручено Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества. Изменения планируется внести в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».