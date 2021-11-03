РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Мужчина погиб в результате пожара в хозяйственной постройке на Домодедовском шоссе в Подольске, в настоящее время по данному факту ведется расследование, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на Домодедовском шоссе поступило 2 ноября в 23:42. Последствия возгорания ликвидировали в 1:13 в среду.

«В результате пожара погиб мужчина. Личность устанавливается. Ведется расследование. На месте происшествия были задействованы 4 единицы техники и 18 человек», - сказал сотрудник.