РИАМО - 3 ноя. В ТЦ «Облака» магазин «Леонардо», в котором продают все для рукоделия, могут закрыть на 3 месяца или оштрафовать на 300 тыс. рублей за работу в эпидканикулы, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

В среду сотрудники ОАТИ выявили факт работы указанного магазина в ТЦ «Облака».

«При этом при выдаче заказов зафиксированы нарушения требований социального дистанцирования покупателями. Таким образом, администрацией магазина не приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - добавил Антон Романов.

За это нарушения магазин могут либо временно закрыть, либо оштрафовать.

С 28 октября по 7 ноября в столице разрешено работать только продовольственным и магазинам первой необходимости, а также аптекам.

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