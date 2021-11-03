РИАМО - 3 ноя. В МУ МВД России «Люберецкое» подвели итоги Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», в нем приняли участие 16 детей сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями Общественного совета Андреем Сухаревым и Андреем Михайловым подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. По итогам конкурса жюри выбрали авторов лучших работ: «Мама и Я» — София Мильцева (7 лет); «Мама с боевым товарищем» - Иван и Степан Чекмаревы (11 лет); «Мой папа - полицейский» - Маргарита Ежова (12 лет).

В конкурсе приняли участие 16 детей правоохранителей возрасте от 6 до 14 лет. Юные конкурсанты творчески подошли к заданию и с помощью разных материалов красочно изобразили свое представление о службе своих родителей.

Рисунки победителей будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для дальнейшего участия в конкурсе «Мои родители работают в полиции».