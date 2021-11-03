РИАМО - 3 ноя. В среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр на базе Городской клинической больницы им. В.М. Буянова (Бакинская улица, 26). Он будет расположен на 1 и 3 этажах основного лечебного корпуса, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Максимально ранняя диагностика является залогом успешного лечения онкологических и многих других заболеваний. Чтобы увеличить шансы на раннее выявление опухолей желудочно-кишечного тракта, мы приняли решение создать городские эндоскопические центры. В этих центрах будут сконцентрированы наиболее квалифицированные врачи и лучшее оборудование», - рассказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что благодаря этому решению в мегаполисе вырастет число исследований, а медпомощь получат больше москвичей, страдающих болезнями желудка и кишечника.

На эти цели было направлено 300 млн рублей, которые пойдут на функционирование первых двух эндоскопических центров в Боткинской больнице и ГКБ им. Буянова.

Эндоскопический центр больницы им. Буянова будет располагаться на 1 и 3 этажах основного лечебного корпуса. Площадь объекта – 1,5 тыс. «квадратов».

Ежедневно в новом медцентре будут проводить до 625 исследований, а в год это число составит порядка 220 тыс.

На первом этаже пациентам будут выдавать браслет с QR-кодом, в котором будет отображена информация о проводимом исследовании. Также здесь находятся зона комфортного ожидания и гардероб.

А на третьем этаже расположится приемное отделение, зона ожидания, 16 эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 12 коек, консультативно-диагностические помещения, ординаторские, моечные, технические помещения.

Сейчас в центре трудятся больше 120 человек - врачи, медсестры и другой персонал. Далее штат планируют расширять.