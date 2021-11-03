РИАМО - 3 ноя. В среду большинством голосов депутат Андрей Медведев избран заместителем председателя Мосгордумы, передает корреспондент РИАМО.

«Поздравляем от лица депутатов Андрея Андреевича Медведева», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Соперницей Медведева на должность заместителя председателя Мосгордумы была депутат от КПРФ Любовь Никитина. По итогам голосования Медведев набрал большее число голосов депутатов городского парламента.

Шапошников также отметил, что Медведев нацелен на конструктивную работу.

«Уверен, что как ответственный депутат, активный общественный деятель и принципиальный журналист, Андрей Андреевич нацелен на конструктивную работу и максимально плодотворное взаимодействие с депутатским корпусом.В его багаже – многочисленные телевизионные премии, острая документалистика, детальные расследования резонансных дел», - отметил он.

Председатель подчеркнул, что сейчас Медведев отстаивает интересы москвичей - жителей 9-го избирательного округа, в который входят районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского района.

Андрей Медведев избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года. Он не относится к какой-либо фракции столичного парламента, является членом четырех комиссий, среди которых комиссия по культуре и массовым коммуникациям, а также комиссия по экономической политике.

Медведев занимает должность главного редактора Объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, в том числе является заместителем директора Дирекции информационных программ «Вести».