РИАМО - 3 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что нерабочий период в Подмосковье продлевать не будут. С 8 ноября регион вернется к привычной жизни, при этом продолжат действовать ряд ограничений, которые позволят защитить жителей от Covid-19. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в Подмосковье объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», - сказал Воробьев.

Вместе с тем губернатор обратился к работодателям с просьбой сохранить часть сотрудников на удаленке.

«Меры безопасности, безусловно, остаются – мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!» - омтетил Воробьев.

Какие антиковидные меры будут действовать с 8 ноября

С 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки в Московской области будут действовать ряд антиковидных мер.

Так, с 8 ноября приостанавливается работа социальных транспортных карт. Заблокируют карты жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, если они не привились от коронавируса или не переболели им в течение последнего полугода.

Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий разрешается с 8 ноября при условии, что у всех зрителей имеется QR-код и защитная маска или респиратор. Эти мероприятия можно проводить, если на них одновременно присутствуют: 50 человек помещениях или 500 - на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется на мероприятия в организациях культуры и образования.

С 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели в Подмосковье вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими QR-код. Работодатели должны обеспечить вакцинацию до 80% своих сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. В это число не входят вакцинированные и переболевшие.

Агрегаторы по-прежнему должны передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям. Кроме того, в Подмосковье сохраняется масочный режим.

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