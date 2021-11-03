РИАМО - 3 ноя. Сотрудники центрального аппарата СК РФ приняли и продолжили расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которому может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, сообщает Nation News.

Необходимые для установления обстоятельств произошедшего экспертизы уже назначены.

Тушу лося, найденную в машине Рашкина, передали на ответственное хранение. На протяжении всего периода разбирательства она будет храниться в морозильной камере, поскольку является важной уликой.

Разделанную тушу, нож и топор со следами крови нашли в багажнике автомобиля, который остановили полицейские в конце октября в лесополосе под Саратовом. Транспортным средством управлял Рашкин.

Депутат заявил, что вместе с товарищем нашел животное уже подстреленным, но на месте были найдены гильзы и охотничье ружье.