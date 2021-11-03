РИАМО - 3 ноя. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге завершили подготовку медицинского отряда для отправки в Подмосковье. Более 220 военных медиков помогут региону в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Минобороны России.

Врачебно-сестринские бригады будут лечить гражданских во временном медицинском центре в Кубинке.

В ближайшие дни медиков доставят в Подмосковье бортами военно-транспортной авиации. В первую группу войдут инфекционисты, средний и младший медперсонал.

Кроме того, оказывать медпомощь также будут курсанты академии Кирова. Они будут работать под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Курсантов и слушателей академии привлекают к борьбе с коронавирусом только по их желанию. Все они прошли спецподготовку.

Военные медики будут работать посменно, сутки через двое. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты. Они будут размещены на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области, там же для них организуют питание и отдых.

В дальнейшем планируется нарастить группировку военных медиков для работы в инфекционном центре.

В Подмосковье за сутки выявили 2744 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 526 998 случаев инфицирования.

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