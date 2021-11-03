РИАМО - 3 ноя. Антон Бережной, напавший на двух геев на Курском вокзале и убивший одного из них, проведет в колонии 8 лет и 9 месяцев вместо 9 лет. Наказание смягчил Мосгорсуд, сообщает пресс-служба московских судов большей юрисдикции.

Наказание за совершение преступления предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои) было отменено в связи с истечением срока давности.

Кроме того, суд признал смягчающим обстоятельство тот факт, что Бережной – ветеран боевых действий, награжденный нагрудным знаком «Гвардия».

Наказание по части 4 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) смягчено, срок заключения в исправительной колонии строгого режима сокращен на 3 месяца.

Таким образом, апелляционные жалобы были удовлетворены частично, остальная часть приговора не изменилась.