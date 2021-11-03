РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска будут проверять автолюбителей округа на трезвость до 7 ноября, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На территории Московской области, в том числе в Подольске, в целях стабилизации уровня аварийности, выявления и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения в период с 1 по 7 ноября проводится мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция округа призывает водителей помнить о том, что опасность управления транспортным средством в состоянии опьянения состоит не только в угрозе жизни и здоровья его самого, а в большей степени - его пассажиров, пешеходов и других автомобилистов.