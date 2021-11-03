РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 20 255 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 744 случая заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 526 998 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 908 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 456 621 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте.