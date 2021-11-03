РИАМО - 3 ноя. С 8 ноября все образовательные учреждения Подмосковья возобновят проведение очных занятий, сообщает министерство образования Московской области.

28 октября в Подмосковье начался период нерабочих дней. Covid-выходные продлятся по 7 ноября. В это время, в частности, в регионе закрыты школы.

К традиционному формату работы вернутся школы, детские сады, колледжи и высшие учебные заведения.

Также возобновятся очные встречи кружков и секций дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о том, что нерабочий период в регионе завершится 7 ноября. Продлять выходные дни в Московской области не будут. Жители региона смогут вернуться к привычной жизни. Однако необходимо продолжать соблюдать меры профилактики и носить защитные маски.

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