РИАМО - 3 ноя. Столичные власти не будут продлевать эпидканикулы, однако после них сохранится требование о переводе части сотрудников на дистанционную работу, также продолжит действовать система QR-кодов для посещения музеев и театров, сообщает РИА Новости.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась - как по объемам выявляемости, так и по объемам госпитализаций пациентов с тяжелой формой заболевания.

«Это позволяет сделать вывод, что с понедельника (8 ноября - ред.) нерабочие дни продлены не будут», - заявил столичный градоначальник.

Как подчеркнул Собянин, с 8 ноября Москва возвращается к обычной жизни при условии соблюдения ряда ранее введенных антиковидных ограничений. Среди них - перевод 30% штата сотрудников на удаленную работу и посещение музеев и театров по QR-коду. Пожилые горожане по-прежнему должны соблюдать домашний режим.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября в Москве введены нерабочие дни. В этот период закрыты торговые центры, школы, непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг и развлекательные заведения. Запрещены массовые мероприятия.

В нерабочие дни продолжают функционировать объекты жизнеобеспечения, а также предприятия и организации непрерывного цикла.

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