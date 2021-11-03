РИАМО - 3 ноя. В Дарвиновском музее и музее Пушкина в Москве 5 и 6 ноября пройдут 2 концерта, для посещения мероприятий понадобится QR-код, сообщает пресс-служба фонда «Бельканто».

Так, 5 ноября в Дарвиновском музее будет организован семейный музыкальный спектакль по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина и Джоан Роулинг «Органный мир фентези».

Во время концерта художник-мастер песочной анимации Анна Иванова изобразит персонажей «Властелина колец» и «Гарри Поттера» под музыку композиторов Джона Уильямса, Говарда Шора и Эдварда Грига. Сыграют на концерте лауреаты международных конкурсов, органный дуэт «Бельканто».

Концерт начнется 5 ноября в 17:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

6 ноября в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке пройдет музыкально-литературное представление по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Произведение прочтет актер театра и кино Андрей Макаров. Рассказ будут сопровождать картины песочной анимации Анны Ивановой и музыка в исполнении органистки Ксении Свириденко.

На мероприятии будут исполнены произведения Франка, Баха Букстехуде и других композиторов.

Концерт начнется 6 ноября в 12:00, купить билеты можно по ссылке.