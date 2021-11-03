РИАМО - 3 ноя. В квартире на улице Терешковой в Мытищах было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Тело мужчины обнаружили 31 октября. 2 ноября был задержан подозреваемый в совершении преступления.
Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртного, в ссоре.
2 ноября в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
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