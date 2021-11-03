РИАМО - 3 ноя. За период с 25 по 31 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 64 закупки, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Среди них опубликованы 2 закупки на поставку офисной мебели для оснащения административного здания, 16 закупок на охрану объектов, имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Московской области.

Кроме того, было опубликовано 16 закупок на организацию питания пациентов учреждений медицинских организаций, 1 закупка на строительство путепровода через железную дорогу в районе платформы Быково в Раменском округе.

Были размещены также закупки на строительство путепроводов в Красногорске, Апрелевке в Наро-Фоминском округе, закупка на организацию горячего питания в школах Лосино-Петровского, закупки на организацию питания в школах Чехова, округа Пушкинский и Серпухова.

Опубликованы закупка на разработку рабочей документации и строительство школы на 900 мест со встроено-пристроенным блоком дошкольной образовательной организации в Красногорске, закупка на строительство автодрома в Ленинском округе, 2 закупки на поставку нефтепродуктов по топливным картам для «Мосавтодора», 2 закупки на поставку расходных материалов для эндоваскулярной и сосудистой хирургии для нужд учреждений здравоохранения Московской области.

Размещены также закупка по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», закупка на разработку технико-экономического обоснования по продлению железнодорожной ветки Горьковского направления Московской железной дороги от станции Балашиха до мкр. Авиаторов в Балашихе и т. д.