РИАМО - 3 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2744 случая заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев зафиксировали в Одинцовском округе (238), Балашихе (217), Красногорске (198), Химках (172), Королеве (123), Чехове (108), Сергиево-Посадском округе (105), Мытищах (101) и Люберцах (95), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 90 случаев выявили в городском округе Пушкинский и Богородском округе, 73 случая – в Серпухове, 69 – в Домодедове, 68 – в Коломне, 67 – в Жуковском, 62 – в Ленинском округе, 61 – в Зарайске, 56 – в Истре, 50 – в Орехово-Зуевском округе, 47 – в Подольске, 46 – в Павловском Посаде, по 43 – в Реутове и Лобне, 41 – в Воскресенске.

По 38 случаев выявили в Дмитровском округе, Егорьевске и Дзержинске, 37 – в Раменском округе, 35 – в Щелкове, 28 – в Краснознаменске, 27 – в Электростали, 22 – в Черноголовке, по 21 – в Лыткарине и Электрогорске, 19 – в Долгопрудном, 18 – в Котельниках, по 17 – в Можайском округе, Рузском округе и Ивантеевке.

По 14 случаев – в Луховицах и Ступине, 13 – в Шатуре, 12 – в Озерах, 7 – в Наро-Фоминском округе, 6 – в Солнечногорске, по 4 – в Кашире и Лосино-Петровском, по 3 – в Красноармейске и Фрязине, по 2 – в Волоколамском округе и Дубне, по 1 – в Талдомском округе, Клину, Шаховской и Власихе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не зарегистрировали в Бронницах, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Серебряных Прудах.

С начала пандемии в Московской области выявлено 526 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8 908 человек. Выздоровел и выписался 456 621 человек.

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