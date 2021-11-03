РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 ноя. В Домодедове за сутки выявили 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 991 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 744 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 526 998 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 908 человек, выздоровел и выписался 456 621 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.