РИАМО - 3 ноя. В Подмосковье не будут продлевать период нерабочих дней благодаря постепенной стабилизации ситуации с коронавиурсом, к работе в прежнем режиме организации смогут вернуться 8 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», - сказал Воробьев.

При этом он подчеркнул, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности из-за коронавируса.

«Мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!» - заключил Воробьев.

Ранее для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в Московской области был объявлен нерабочий период. С 28 октября по 7 ноября приостановили работу всех организаций, кроме тех, которые функционируют по непрерывному циклу или занимаются жизнеобеспечением.

Помимо этого, закрыли непродовольственные магазины, ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие организации. Ограничена работа центров госуслуг.

Продолжать работу в эпидканикулы могут продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки. Заведения общественного питания могут работать только навынос и доставку. Онлайн-торговля не ограничивалась.