РИАМО - 3 ноя. В Подмосковье не будут продлевать период нерабочих дней благодаря постепенной стабилизации ситуации с коронавиурсом, к работе в прежнем режиме организации смогут вернуться 8 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
При этом он подчеркнул, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности из-за коронавируса.
«Мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!» - заключил Воробьев.
Ранее для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в Московской области был объявлен нерабочий период. С 28 октября по 7 ноября приостановили работу всех организаций, кроме тех, которые функционируют по непрерывному циклу или занимаются жизнеобеспечением.
Помимо этого, закрыли непродовольственные магазины, ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие организации. Ограничена работа центров госуслуг.
Продолжать работу в эпидканикулы могут продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки. Заведения общественного питания могут работать только навынос и доставку. Онлайн-торговля не ограничивалась.
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