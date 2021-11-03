РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. УК Подольска устранит проблемы с подачей тепла в три дома на Плещеевской улице по просьбе жителей, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Сергей Кулев.

Кулев совместно с замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным и директором УК «МУП «ДЕЗ» Александром Мусияченко встретился с жителями домов №№43, 45, 47 по улице Плещеевская поселка Цемзавод. Ранее они жаловались на холодные батареи. Из-за этого в квартирах холодно, сыро и появляется грибок.

«На встрече совместно с жителями были произведены замеры температуры системы отопления данных домов. Выявлены несоответствия нормативам. В ближайшее время будут выполнены работы для устранения несоответствий», - написал Кулев.