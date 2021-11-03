РИАМО - 3 ноя. Новый этап тестирования сервиса виртуальной транспортной карты «Тройка» объявлен в Москве, участниками тестовой группы смогут стать 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Виртуальную карту «Тройка» можно загрузить в смартфон и использовать для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Новый этап конкурса будет скорректирован с учетом откликов и предложений участников предыдущего этапа: раздел сервиса в мобильном приложении был изменен, а работа виртуальной карты ускорилась.

Для участников нового этапа тестирования виртуальной карты «Тройка» будут действовать скидки от 10 до 15% на 5 тыс. долгосрочных абонементов.

Так, билет «Единый» для безлимитных поездок в течение 30 дней ‎по виртуальной «Тройке» ‎будет стоить 1 122 рубля вместо 2 245. Кроме того, участники тестовой группы смогут по специальной цене купить абонементы на 90 и 365 дней.

Сервис будет действовать только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. Сотрудничество с другими крупными производителями мобильных телефонов обсуждается.

Оплата проезда с помощью виртуальной карты «Тройка» производится простым поднесением телефона к валидатору или турникету, которые принимают оплату банковской картой. При этом телефоны с Samsung Pay не придется разблокировать - система поймет, что носитель находится в транспорте и автоматически выберет «Тройку» для оплаты проезда. На смартфонах с Google Pay достаточно будет включить экран.

Скорость срабатывания виртуальной карты «Тройка» идентична скорости оплаты банковской картой – от 0,8 до 1,5 секунд. Сейчас проводятся работы по ускорению этой технологии: в считыватели на турникетах метро установят новые элементы. Для понимания эффективности нововведений запущено масштабное тестирование.

По прогнозу столичного Дептранса, после завершения всех этапов тестирования виртуальную карту «Тройка» выберут для оплаты проезда около 50% пассажиров московского транспорта.

Форма заявки на участие в тесте, а также все детали доступны на лендинге (https://virtual-troika.mosmetro.ru/). Выпустить виртуальную «Тройку» участники тестирования могут в специальной версии приложения «Метро Москвы».