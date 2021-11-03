РИАМО - 3 ноя. Период нерабочих дней, введенный в Москве из-за ситуации с коронавирусом, продлевать не будут, он закончится 7 ноября. Организации смогут вернуться к обычному режиму работы 8 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Нерабочие дни объявлены в Москве с 28 октября по 7 ноября. На это время почти все организации в столице должны приостановить свою деятельность. Ограничения не касаются предприятий непрерывного цикла, организаций, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.

Так, по 7 ноября не работают кафе и рестораны. Они могут осуществлять доставку или работать навынос. Продолжают работу продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, аптеки, остальные торговые точки должны были приостановить работу. Ограничения не касаются онлайн-торговли.

В школах и детсадах объявлены каникулы. Также введены ограничения по посещаемости театров и музеев.