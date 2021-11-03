РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Житель подмосковного Красногорска с лета ходил с сантиметровой иглой от кактуса в пальце, принимая ее за маленькую занозу, сообщается в группе второй городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

В поликлинике №3 Красногорской горбольницы №2 врач-хирург Магомед Мурзабеков вытащил из пальца пациента сантиметровую иглу от кактуса.

Пациент обратился с жалобой на маленькую занозу, с которой ходил с лета и не смог вытащить.

Оказалось, что в пальце находилась игла от кактуса. Ее извлекли, сейчас пациент чувствует себя хорошо.