РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Подольский городской отдел ЗАГС в период с 3 до 7 ноября будет работать по особому режиму, сообщает администрация округа.

Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области на улице Чехова, 1 принимает 3 ноября с 14:00 до 17:00 граждан по вопросам государственной регистрации смерти, заключения брака и расторжения брака по ранее принятым заявлениям. В это же время работает специалист отдела ЗАГС в Подольском родильном доме по вопросу государственной регистрации рождения.

В День народного единства, 4 ноября, в ЗАГСе нерабочий праздничный день.

Прием граждан возобновится 5 ноября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, принимать будут по вопросам государственной регистрации смерти, заключения брака и расторжения брака по ранее принятым заявлениям. В это же время будет работать специалист в Подольском роддоме и оформлять акты государственной регистрации рождения.

6 ноября с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30 пройдет прием граждан по вопросам государственной регистрации смерти, заключения брака и расторжения брака по ранее принятым заявлениям. Работает специалист отдела ЗАГС в Подольском родильном доме.

В воскресенье, 7 ноября, в ЗАГСе выходной день.