РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске учреждения здравоохранения будут работать по особому графику с 3 по 7 ноября, сообщает администрация округа.

Плановая амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению будет оказываться 3 и 5 ноября с 8:00 до 20:00; 4 и 6 ноября — с 8:00 до 16:00; 7 ноября – выходной день. Плановую амбулаторно-поликлиническую помощь в детских поликлиниках и женских консультациях 3 и 5 ноября можно получить с 8:00 до 20:00; 6 ноября – с 8:00 до 16:00, 4 и 7 ноября – выходные дни.

Прием вызовов в отделениях поликлиник по неотложной медицинской помощи будет проходить 3, 5, 6 ноября с 7:30 до 19:00.