РИАМО - 3 ноя. В среду во время онлайн-встречи жители Люберец смогут задать вопросы по предоставлению субсидий из бюджета округа для предпринимателей, на них ответит заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«3 ноября в 18:00 проведу онлайн-встречу по вопросам проведения конкурса по отбору заявлений на предоставления субсидий из бюджета городского округа Люберцы для предпринимателей. Подключиться к конференции возможно в Zoom по ссылке, или кликнув на тематический баннер на сайте Люберцы.рф», - отметил Сыров.

Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код доступа: 12345.