РИАМО - 3 ноя. Максимальная скорость движения на улицах Малая Дмитровка, Малая Бронная, Большая Никитская и Варварка в Москве теперь составляет 30 км/ч, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Изменение связано с тем, что в этой части мегаполиса находятся много популярных заведений, офисов, кафе, между которыми перемещается очень большое количество людей.

Москвичам напомнили, что еще 3 мая был объявлен сбор предложений по изменению скорости в городе. Подавляющее большинство – 70% - с этим решением согласились.

Зоны с максимальным движением в 30 км/ч уже действуют у фудмолла «Депо» и на Патриарших прудах.

Новые ограничения не станут причиной появления пробок днем в столице.