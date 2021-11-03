РИАМО - 3 ноя. Свыше 55 тыс. жителей Московской области приняли участие в онлайн-зачете «Я знаю ПДД», организованном правительством региона и Госавтоинспекцией в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Целью зачета является напоминание правил дорожного движения водителям и пешеходам. Принять участие в акции может любой житель Московского региона в возрасте от 16 лет. Зачет продлится до 11 ноября на портале zachetpdd50.ru.

«За последнюю неделю на 30% выросло количество участников зачета из Москвы, и до 35% увеличилась доля пешеходов. Наиболее активно проходят зачет жители Балашихи, Подольска, Красногорска, Мытищ, Раменского, Ногинска, Химок и Королева», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках опроса участникам предлагается ответить на 20 вопросов за 20 минут. В случае если участник не уложился в указанное время или дал более 19 неправильных ответов, ему придет ссылка на правила дорожного движения. 20 участников, правильно ответивших на все вопросы за короткое время, получат призы: смарт-колонку «Яндекс станция» и сувениры. Победителей определят случайным образом после 11 ноября.