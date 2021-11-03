РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 ноя. На станции скорой помощи в подмосковном Королеве завершили ремонт, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках губернаторской программы по ремонту объектов здравоохранения завершились работы в помещениях станции скорой медицинской помощи Королевской городской больницы на улице Строителей, 4. В ходе реконструкции административного здания и гаражных боксов полностью обновили кровлю, заменили коммуникации, двери, окна, провели внутренние отделочные работы.

Сотрудники подстанции скорой помощи смогут работать на комфортных и безопасных рабочих местах. Более того, им необходимо восстанавливать силы в благоустроенной и уютной обстановке, чтобы справляться с колоссальной нагрузкой, которая сейчас легла на плечи врачей.