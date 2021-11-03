РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Глава Подольска Николай Пестов поручил учесть предложения по модернизации детского игрового комплекса у ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в ходе рабочей поездки совместно с Пестовым, замначальника теруправления микрорайона Климовск Романом Ермаковым, депутатом Александром Дудкиным и председателем комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Анатолием Гребенюком проинспектировали ход благоустроительных работ возле ДК «Машиностроитель».

В ходе инспекционного выезда убедились, что работы идут полным ходом, в достаточном количестве специальной строительной техники и работников. По поручению Пестова поступившие обращения о продолжении благоустройства с модернизацией детского игрового комплекса и озеленением сквера за ДК «Машиностроитель», где два года назад был устроен новый фонтан, будут учтены в муниципальной программе и проекте бюджета округа на 2022 год.

Участники обсудили и вопросы по дальнейшему благоустройству сквера возле ДК. Проговорили дальнейшее озеленение сквера, вопросы замены фонарей уличного освещения.

«Так как это место массовых гуляний, прогулок с детьми и отдыха — значит необходимо сквер оборудовать еще дополнительными видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион». Идей и планов много - для их реализации нужно дождаться весны. Подобные инспекционные выезды во все микрорайоны проводятся регулярно», - написал Максимович.