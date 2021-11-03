РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. В Балашихе управляющая компания ООО «СкопаИнвест» отремонтировала подъезд 17-этажного дома на улице Южной, 7 в микрорайоне Кучино по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Житель данного дома обратился на портал «Добродел» с жалобой на свою УК. Он отметил, что за 14 лет с момента постройки дома УК ни разу не проводила ремонт подъездов. Последний раз обещали начать работы в сентябре, но ничего не изменилось. Много лет мужчина вел борьбу, но безрезультатно. После вмешательства надзорного ведомства организация выполнила свои обязательства перед собственниками.

«Невыполнение договора управления многоквартирным домом – вовсе не игра, а нарушение требований жилищного законодательства. Оно стоит на стороне жителей и обязывает управляющие организации ремонтировать подъезды каждую пятилетку. В октябре в ходе комиссионного осмотра высотки на Южной, 7 инспекторы зафиксировали начало ремонтных работ», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, ремонтировать подъезды раз в пять лет и регулярно следить за их состоянием – это прямая обязанность управляющих организаций.

«Если они этого не делают добровольно, своевременно и добросовестно, им все равно приходится это выполнять, только уже по предписанию Госжилинспекции, куда неизбежно обратятся люди, недовольные своей УК. В результате компания может испортить свою репутацию и потерять деньги и доверие людей», - отметила Федина.