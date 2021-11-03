РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 ноя. Социальный раунд «Засветись!» продлится в Королеве до 1 декабря, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Инспекторы продолжат информировать взрослых участников дорожного движения и детей о необходимости носить световозвращающие элементы на одежде. Также взрослым и несовершеннолетним пешеходам расскажут о безопасности на дорогах, о внимательности и соблюдении правил дорожного движения. Для информирования инспекторы используют социальные сети, встречи и социальные ролики.

По данным ГИБДД, каждое третье ДТП на дорогах Подмосковья связано с наездом на пешехода. Почти 60% таких ДТП совершены в темное время суток. Именно поэтому важно носить светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием.