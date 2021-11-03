РИАМО - 3 ноя. Выставка реликвий, связанных с именем князя Дмитрия Пожарского, открылась в Историческом музее, представленное на ней военное знамя князя в последний раз демонстрировали в 2006 году, передает корреспондент РИАМО.

На выставке представлены Водосвятная чаша из серебра, которую князь Пожарский с сыновьями в XVII веке передал Александро-Свирскому монастырю, парадная сабля, клинок которой был произведен в Иране, с украшенными золотыми насечками ножнами и поясом, железные стремена и седло, по легенде принадлежавшие Пожарскому, и главные реликвии - Евангелие с владельческой надписью князя Пожарского, украшенное серебром, и знамя князя.

«Это удивительная возможность соединить очень небольшую, но очень цельную коллекцию, связанную с таким национальным героем», - сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Как отметила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, с периода Смутного времени сохранилось не так много экспонатов, однако все они уникальны.

Часть из них как символ победы над поляками хранилась в Троице-Сергиевой лавре, в Соловецком монастыре.

«Во времена Николая I было решено найти, отыскать все предметы, связанные с освобождением России от поляков. Благодаря этому мы имеем в Оружейной палате и Историческом музее те предметы, которые мы представляем вам», - подчеркнула Гагарина.

По ее словам, все предметы удалось отреставрировать и представить публике к 4 ноября - Дню народного единства. Причем особый интерес вызывает знамя Пожарского, до поступления в музей хранившееся в Спасо-Преображенском храме села Пурех Нижегородской губернии. Стяг с изображением Спаса Вседержителя с одной стороны и Архангела Михаила и Иисуса Навина с другой поступил в Оружейную палату в 1826 году. В связи с его состоянием знамя удается выставлять в среднем раз в 10 лет.

«Знамя не может показываться постоянно, его экспонируют раз в 10 лет. В последний раз показывали в 2006 году», - заключила Гагарина.

Выставка будет проходить в Историческом музее до Нового года.

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