РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Жители подмосковного Подольска активно участвуют в первом онлайн-зачете «Я знаю ПДД», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

До 11 ноября на портале zachetpdd50.ru продолжается первый онлайн-зачет «Я знаю ПДД». На сегодняшний день в нем уже приняли участие свыше 55 тыс. человек. Наиболее активно проходят зачет жители Балашихи, Подольска, Красногорска, Мытищ, Раменского, Ногинска, Химок и Королева.

Принять участие и проверить свои знания ПДД может любой житель Подмосковья с 16 лет. 20 участников, правильно ответивших на все вопросы в короткое время, получат «Яндекс. Станцию» и сувениры. Шансы выиграть призы есть у каждого участника, вне зависимости от даты прохождения теста. Победителей выберут рандомным способом после 11 ноября.