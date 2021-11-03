РИАМО - 3 ноя. В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день число вакцинировавшихся от коронавируса человек в регионе превысило 4 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В настоящее время в регионе действует период ограничительных мер, но даже в это время жители Подмосковья могут сделать прививку в одном из 300 пунктов вакцинации.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе остается высокой, как и госпитализация. Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тыс. Я призываю всех, кто еще по каким-либо причинам не сделал прививку, пройти вакцинацию от Covid-19, особенно людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями», - обратилась к жителям заместитель председателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Прививка по-прежнему остается единственным способом защиты от коронавируса. Сделать ее можно в поликлиниках, круглосуточных пунктах, ТЦ, МФЦ и мобильных комплекса. Выбрать место можно по карте. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>