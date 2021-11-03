РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 ноя. В рамках реализации программы «Социальная газификация» на территории округа в ноябре и декабре будут работать мобильные офиса АО «Мособлгаз», сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «Вконтакте».

Мобильные офисы работают по принципу многофункциональных центров. Здесь жители могут получить 12 социальных услуг: оформление заявки и заключение комплексного договора; заключение договора на ТО газового оборудования; регистрация дома; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0.7 на электричество; перерасчет за ТКО; экстренная социальная помощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому; льготы ФНС; доставка в медицинские учреждения 65+; запись на вакцинацию.

С подробным списком приема мобильных офисов на территории округа можно ознакомиться в группе администрации Щелкова в соцсети «ВКонтакте». Также можно обратиться на горячую линию по социальной газификации: 8(800)100-75-75.