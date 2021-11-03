РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске у дома на улице Володи Дубинина начал разрушаться фасад, по обращению жильцов там побывала комиссия, управляющей компании дали срок на исправление ситуации, сообщает комитет по ЖКХ администрации округа.

Отдел муниципального жилищного контроля комитета по ЖКХ администрации округа по обращению старшей по дому №6/29 на улице Володи Дубинина провел выезд по вопросу содержания жилого фонда. Жильцы пожаловались на разрушение фасада.

В результате обследования зафиксировали допущенные управляющей организацией МУЖРП № 5 нарушения. Составили акт и установлен срок на их устранение.