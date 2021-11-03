РИАМО - 3 ноя. В авторитетном журнале The Lancet вышла статья Центра им. Гамалеи, где сообщается о высоком уровне безопасности российской однокомпонентной вакцины от кронавируса «Спутник Лайт», сообщает Газета.ru.

В публикации отмечается, что препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ коронавирусной инфекции. Спонсором этих исследований выступил Российский фонд прямых инвестиций.

Россия была первой среди государств, зарегистрировавших вакцину от коронавируса. Первым препаратом стал «Спутник V», его создали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Позднее там же разработали облегченную версию вакцины однокомпонентный «Спутник Лайт». Кроме того, в РФ были разработаны такие вакцины, как «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».