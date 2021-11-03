РИАМО - 3 ноя. В День народного единства – 4 ноября – пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Региональные музеи подготовили свои онлайн-программы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Так, посмотреть работы выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту» можно будет на онлайн-площадках историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Мини-спектакли театра «Чеховская студия» в дистанционном формате подготовил литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово».

А еще на площадках Серпуховского историко-художественного музея можно будет увидеть онлайн-спектакль «Граф Нулин». Это постановка по шуточной поэме русского писателя Александра Пушкина. Увидеть и послушать видеолекции «Миколка зарайский и другие герои Достоевского» и «Барство было препротивное!..» можно будет на площадках музея-заповедника «Зарайский кремль».

Историко-литературный музей-заповедник Пушкина подготовил онлайн-экскурсию по усадьбе Вяземы и концерт Натальи Гавриловой «Прикосновение». А музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Тютчева» - концерт Пушкинского музыкального театра на своем YouTube-канале.

Видеоигру с мастер-классом «Загадки на кончике кисточки» подготовил Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник. Также это заведение опубликует на своих площадках видеолекцию «Казанская икона Божьей Матери – заступница Земли Русской».

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей предложит своим онлайн-посетителям выставку «Северная обитель или Богарне и его потомки в России» на своем YouTube-канале.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» подготовил виртуальную экскурсию по выставке «Благочестивые Константиновичи». А мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока опубликует программу «Петербургская квартира Д.И. Менделеева. События из жизни ученого».

Онлайн-посетители музея-заповедника «Дмитровский кремль» смогут посетить экскурсию «Музейное ожерелье» и концерт Алины Катышевой. Музей-резиденция «Арткоммуналка» проведет онлайн-выставку Марии Арендт «Коломна. Ткань города».

Мероприятия начнутся с 15 часов. Все подробности размещены на сайтах музеев.

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября музеи работают с 50%-ной заполняемостью. Для посещения необходим QR-код и защитная маска.

Всероссийский проект «Пушкинская карта» в этот период продолжает действовать. Молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить подмосковные музеи, используя средства на карте.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>