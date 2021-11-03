РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Свыше 58% жителей подмосковного Красногорска приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В горокруге Красногорск полным ходом идет Всероссийская перепись населения. На данный момент переписалось 217 027 красногорцев, это 58,2% населения.

В этом году переписаться можно в двух форматах - традиционным и онлайн. Наиболее быстрый и удобный способ онлайн, он занимает 12-15 минут.

Для участия на портале необходимо выбрать услугу «Пройти перепись населения», ответить на вопросы. При этом переписать следует не только себя, но и домочадцев. После успешного прохождения на электронную почту и мобильное приложение пришлют QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена семьи. Их нужно предъявить переписчику, который придет на дом. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Оба формата переписи продлятся до 14 ноября 2021 года.