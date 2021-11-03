РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске продолжается проверка газового оборудования и документов на его обслуживание в частном секторе, договор должен быть заключен с рекомендованной организацией, сообщает комитет по ЖКХ администрации округа.

Сотрудники филиала АО «Мособлгаз» «Юг» продолжают обходы индивидуальных жилых строений городского округа Подольск для обследования и инвентаризации газового оборудования. В ходе осмотра специалисты проверяют установленное в доме газовое оборудование и наличие договора на его техобслуживание.

Договор на техобслуживание необходимо заключать исключительно со специализированной организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, включенной в реестр министерством энергетики Московской области. Найти ее можно по ссылке.