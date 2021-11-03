РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска до 7 ноября проверят водителей такси на соблюдение ПДД, сообщаете в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в период с 1 по 7 ноября на территории обслуживания проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок легковым такси.