РИАМО - 3 ноя. В минувшем месяце самыми популярными городами для путешествий среди россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а среди зарубежных стран - Армения, Турция и Киргизия, сообщает Газета.ru.

По данным OneTwoTrip, самым популярным направлением в октябре для путешествия стала Москва (30,3% от общего числа городов, доля сократилась на 9% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году). На втором месте расположился Санкт-Петербург (10,7%, спрос не изменился) и Сочи (6,4%).

Также в топ-5 вошли Махачкала и Краснодар.

Доля заграничных поездок в октябре составила 6% от общего числа бронирований. Самыми популярными направлениями среди граждан РФ стали Армения (24,4%), Турция (19,7%) и Киргизия (9,9%).

Еще в пятерку популярных вошли Узбекистан и Азербайджан.